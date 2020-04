Lara Gessler jest W CIĄŻY! (FOTO)

112 34 min. temu zgłoś do moderacji 10 1 Odpowiedz

Co ona by znaczyła.gdyby nie nazwisko. Zupełnie przeciętna, jakaś może sfrustrowana ale ma znaną mamę i dlatego prowadzi swoje życie na oczach ludzi by się dowartościować. Nikt by jej nie zauważył gdyby nie te szerokie plecy matki. No cóż i takie dziwolągi są wśród normalnych ludzi.