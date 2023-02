Żabson tłumaczy się z podpisu pod zdjęciem z Mią Khalifą i PRZEPRASZA: "Nie chciałem jej urazić, ale to zrobiłem niechcący"

Mia Khalifa reaguje na obraźliwy komentarz Żabsona

Żabson przeprasza Mię Khalifę

Chciałem odnieść się do tej sytuacji. Wrzucając to zdjęcie, nie miałem na myśli, żeby kogoś urazić, ponieważ nie robiłbym sobie też zdjęcia, po to, żeby kogoś urazić, raczej zrobiłem je jako fun. Bez przemyślenia użyłem swojego tekstu, jako podpisu i zostało to źle odebrane przez Mię. Ja oczywiście nie chciałem jej urazić, ale to zrobiłem niechcący, za co przepraszam. Opis zmieniam i z mojej strony to wszystko chyba, co mogę zrobić - mówił na Instagramie.