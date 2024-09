Zachowawcza 57-letnia Pamela Anderson promuje nowy film pozbawionym makijażu obliczem. Pasuje jej taki "look"?

Pamela Anderson przez długie lata utrzymywała chlubny tytuł "ikony popkultury", a reżyserzy chętnie angażowali ją do swoich produkcji (które przeważnie nie były najwyższych lotów). Z czasem telefon blond seksbomby przestał dzwonić. Szczęśliwie do nieco zapomnianej przez filmowców aktorki pomocną dłoń wyciągnęła ostatnio Gia Coppola, oferując 57-latce rolę w obrazie "The Last Showgirl", który już rzucił krytyków na kolana i udowodnił, że Kanadyjka potrafi odgrywać inne role niż komediowe.