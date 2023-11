Zagrał Oskara w "Chłopaki nie płaczą". Po sukcesie filmu PORZUCIŁ aktorstwo. Co dziś robi i jak wygląda Wojciech Klata? (ZDJĘCIA)

Wojciech Klata zasłynął rolą Oskara w "Chłopaki nie płaczą". Debiutował jednak znacznie wcześniej

Wojciech Klata jako nastolatek współpracował z najznamienitszymi twórcami filmowymi. Skradł serca publiczności przejmującą rolą Pawełka w pierwszej części "Dekalogu" Krzysztofa Kieślowskiego . Pojawił się w "Liście Schindlera" Stevena Spielberga , a dzięki udziałowi w "Korczaku" Andrzeja Wajdy podobno kupił sobie stację dysków do ówczesnego hitu technologicznego, komputera Commodore. Najważniejszą produkcją w jego początkowej działalności aktorskiej było niewątpliwie "300 mil do nieba" w reżyserii Macieja Dejczera . Dzięki doskonałemu wcieleniu się w postać Grzesia otrzymał nominację do Złotych Lwów za pierwszoplanową rolę męską . Jego bezpośrednimi konkurentami w walce o nagrodę były legendy polskiego kina, Janusz Gajos i Gustaw Holoubek .

Wojciech Klata świadomie zrezygnował z aktorstwa

Jeśli człowiek umie i lubi robić co innego, to nie ma powodu, by był aktorem do śmierci . Na tyle wcześnie zaczynałem grać, że byłem wolny od myśli, że aktorstwo to najwspanialsza rzecz, jaką można robić w życiu - opowiedział 5 lat później w rozmowie z kwartalnikiem "Fronda".

Kiedy podejmowałem wybory, co będę robił w życiu i czego muszę się w tym celu nauczyć, to już wiedziałem, że aktorstwo to nie to, co chcę robić do końca życia. Zdawałem sobie sprawę z tego, że łaska pańska na pstrym koniu jeździ. Aktor nie decyduje o tym, co robi. To człowiek stuprocentowo reaktywny. Ma naprawdę bardzo ograniczone możliwości decydowania o tym, co mówi i o czym - dodał w rozmowie.