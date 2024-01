Zagrała Milenę w "Galeriankach", obecnie żyje z dala od blasku fleszy. Tak dziś wygląda Dagmara Krasowska (ZDJĘCIA)

Fuckt 😩 29 min. temu zgłoś do moderacji 10 0 Odpowiedz

Dzizas, pudel. Co się tam u was stało? Jak nie o zakochanym Gale i jego milion lat młodszej dziewczynie, to wyciągasz tematy z czapy. Było o niej ostatnio, fajna dziewczyna ale co się niby od ostatniego artykułu u niej zmieniło? Pociskacie nudne balachy, dawaj prawdziwe afery! Śpicie czy diler się na was obraził?