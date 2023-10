Zagrała Samarę w kultowym "The Ring". Jak dziś wygląda Daveigh Chase? (ZDJĘCIA)

W historii filmografii nie brakuję ról tak wyraziście zagranych, że nadano im miano kultowych. Jedną z takich aktorskich kreacji była postać Samary z "The Ring" w którą wcieliła się Daveigh Chase. Miłośnicy horrorów zapewne doskonale pamiętają perypetie bohaterów filmu z 2002 roku, którego podstawą do napisania scenariusza "The Ring" była powieść japońskiego pisarza Kōji Suzuki.