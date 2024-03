Zagrała w SŁYNNEJ "Miłości na bogato", a potem zniknęła z show biznesu. Dziś Justyna Banasiak ma męża i DZIECKO! (ZDJĘCIA)

Jedyny polski serial emitowany na antenie nieistniejącej już stacji VIVA Polska opowiadał o opływających w luksusy młodych mieszkańcach stolicy, którzy poszukiwali swojego miejsca w życiu. Nieprzystający do rzeczywistości telewizyjny przebój wylansował wiele głośnych dziś nazwisk. To właśnie tam swoje pierwsze medialne kroki stawiały m.in. Karolina Gilon , Marcela Leszczak i Monika Pietrasińska .

Zagrała główną rolę w "Miłości na bogato". Co słychać u Justyny Banasiak?

W jedną z bohaterek aspirujących do wielkiej warszawskiej kariery wcieliła się 27-letnia wówczas Justyna Banasiak. Jej postać nosząca to samo imię przywędrowała do stolicy w celu podbicia świata mody. Ostatecznie groziło jej zostanie "twarzą rajstop".