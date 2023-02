Sylwia Nowak z "Miłości na bogato" jest W CIĄŻY! Długo starała się o dziecko: "Walczyliśmy trzy lata" (FOTO)

Seba Seba 37 min. temu zgłoś do moderacji 6 17 Odpowiedz

Trzeba było do mnie wpaść na noc ,ja mam 7 dzieci, czterech synów i 3 córeczki ,,, każde z dzieci z inną....Ps same tego chciały (kobiety z którymi 😉) Zawsze dawałem im wybór ,, Do środka czy do buzi Wybierały pierwszą propozycje