Zagraniczni recenzenci BEZLITOŚNI dla "Kolejnych 365 dni": "ABSOLUTNY ŚMIEĆ"

Najgorsze w tej całej historii jest to że Lipińska napisała książkę (choć to sowo nie powinno być w żądne sposób tutaj użyte) w której opisuje zapewne swoje fantazje i fascynacje. O, inaczej to ujmę - przelała na papier. Tak na marginesie, to straszne trzeba mieć kompleksy, żeby swoje fantazje seksualne nie tyle co spisywać ale potem jeszcze starać się to wydać żeby inni mogli się z tym zapoznać. Mogło by to mieć formę sekretnego pamiętnik i wtedy będzie spoko, ale nie, niech to brrrrr idzie w świat. Potem ktoś szurnięty wpadł na to żeby to sfilmować. Wszystkie trzy części są totalnie goowniane. To jak permanentna sraczka. Ale Lipińska trzepie na tym taka kasę że głowa mała. Zakładam, że opiniami i recenzjami się nie przejmuję, bo i tak cała jej uwaga zwrócona jest na stan konta który dzięki tej szmirze się powiększa. Tak sobie myślałem, że może z ciekawości obejrzę to coś, ale szybko doszedłem do wniosku że jednak nie jestem aż tak bardzo ciekawy, więc i tym samym ja nie dołożę się do jej zysku.