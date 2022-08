Blanka Lipińska dziękuje za ciepłe przyjęcie jej KILKUSEKUNDOWEJ roli w "Kolejnych 365 dniach" i narzeka na polskie linie lotnicze...

Na szczęście problemy zdrowotne nie przeszkodziły Blance w brylowaniu na nowojorskiej premierze ekranizacji swojego dzieła. Dzień po wielkim wydarzeniu celebrytka postanowiła odezwać się do fanów, leżąc w hotelowym łóżku. Przy okazji, wyraźnie zachrypniętym głosem, po raz kolejny "podziękowała" znanym liniom lotniczym za przyczynienie się do jej obecnego stanu.

Słuchajcie, bardzo się cieszę ze wszystkich wiadomości, które do mnie wysyłacie. Bardzo również się cieszę, że rola w tym filmie też wam się podoba. Jest co prawda epizodyczna, aczkolwiek, tak. Wiecie, bo to jest naturalna kolej rzeczy - najpierw bierzesz ślub, potem jesteś żoną, matką, oczywiście koniecznie gangstera, skoro to jest "365", a potem jedyne, co Ci zostaje, to oddać serce innemu, najwyższemu - stwierdziła żartobliwie.