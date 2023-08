Zagraniczny tabloid zdradza, że Harry jest przerażony planami Meghan Markle. W tle dobro Archiego i Lilibet...

Od kilku tygodni z różnych źródeł wyciekają do mediów informacje o tym, że w związku księcia Harry’ego i Meghan Markle nie dzieje się najlepiej. Choć para spełniła swoje pragnienie i odcięła się od życia rodziny królewskiej, rozpoczynając życie na swój rachunek w Stanach Zjednoczonych, to wszystko wskazuje na to, że kłopoty Sussexów dopiero się rozpoczynają. Para coraz rzadziej widywana jest razem, a media na całym świecie rozpisują się o kryzysie w związku Sussexów. Książę Harry i Meghan Markle choć razem buntują się przeciw rodzinie królewskiej, nie zawsze zgadzają się w "życiowych sprawach". Szczególnie, jeśli chodzi o wychowywanie dzieci.

Meghan Markle i książę Harry kłócą się o dzieci?

Jak donosi "The Sun, Meghan Markle chętnie wróciłaby do życia publicznego i nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że, jak ustalił tabloid, żona księcia Harry'ego chciałaby to zrobić włączając w to dzieci. To jednak nie podoba się młodszemu synowi Karola III.

Jest różnica między tym, jak dorastali. Harry boi się o własne dzieci przez to, co sam przeszedł — przekazała w rozmowie z "The Sun" jedna ze "wtajemniczonych osób".

Syn brytyjskiego monarchy rzekomo nie jest zachwycony tym, że żona pragnie uczynić z 4-letniego Archiego i 2-letniej Lilibet osoby publiczne. Harry wolałby wychować je daleko od blasków fleszy. Takie życie bardzo doświadczyło rodzinę królewską. Harry, podobnie jak jego brat, książę William, dorastali w otoczeniu mediów, do dziś mówi się, że ich matka, księżna Diana, była ofiarą życia na świeczniku.

