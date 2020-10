Iga Świątek trenuje w Juracie

Po tak spektakularnym tryumfie nikt by nie protestował, gdyby Iga wzięła sobie odrobinę wolnego. Wygląda jednak na to, że 19-latka ani myśli teraz o odpoczynku i już szykuje się do kolejnych sportowych wyzwań. Paparazzi przyłapali ją ostatnio w Juracie, gdzie przebywa ze swoim zespołem i spędza długie dnie na intensywnych treningach. Składają się na nie biegi wzdłuż wybrzeża Bałtyku i specjalnie skonstruowane ćwiczenia na kortach tenisowych.