Zarażony COVID-19 Artur Barciś recytuje wiersz o przebiegu choroby: "Kaszel z rana do nocy. Będziesz się zwijał z niemocy"

Aż do teraz nie wierzyłam w COVID.Byłam koronosceptykiem.Aż do teraz ponieważ mój tata zachorował.Facet koło 70 jednak bez żadnych chorób współistniejących,nigdy nie chorował na grypy itp,jedynie raz na dwa lata lekki katarek.Od 11 dni jest chory.Ścięło go z nóg.Dziś trafił do szpitala bo pogorszylo mu.Naprawdę to cholerstwo istnieje.Pisze to dla innych niedowiarkow...