Zakażony koronawirusem Adam Małysz wspomina lepsze czasy zdjęciem na quadzie: "Ten okres jest dla mnie DOŚĆ CIĘŻKI"

Adam Małysz poinformował w poniedziałek opinię publiczną o tym, że znalazł się w gronie osób z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa. Pocieszające jest to, że były mistrz w skokach narciarskich nie zauważył u siebie do tej pory żadnych nasilonych objawów COVID-19. Podkreśla jednak, że od początku stosował się do wszystkich zasad bezpieczeństwa.