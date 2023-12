Zakochane "Kurzopki" składają świąteczne życzenia. Fani komentują: "Widać MIŁOŚĆ"

Nitka 16 min. temu zgłoś do moderacji 16 16 Odpowiedz

Przestańcie wszyscy wkoło powtarzać „cieszcie się chwila z bliskimi” ponieważ są sytuacje - i myśle ze trochę ludzi to potwierdzi - ze święta z bliskimi zawsze kończą się kłótnią. Moje święta co roku tak wyglądają - albo mamusia się obrazi i nie przyjedzie, komunikując ten fakt 24 h przed albo kiedy ja pojadę do rodziców, to są awantury związane z jej narcyzmem, toksycznoscia. Wróciłam dziś do siebie po 24 h, a miałam zostać tam do końca świat. Teraz siedzę sama.