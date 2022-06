Zakochane tiktokerki ujawniły, że są SPOKREWNIONE?! "Kiedy dowiadujecie się, że wasze mamy spały z tym samym facetem"

Gość 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Naszła mnie taka refleksja... Czy wielu znacie ludzi, ktorzy źle traktują swoje psy? Bo siedzac w internecie tyle jest hejtu i ludzie doczepiaja się o prawie każde zachowanie wobec psa ze jest nie takie jak powinno, nagle każdy wykazuje się taka empatia... A jeżdżac widzę wiele psów w kojcach, w starych budach, na spacerach widzę jak ciągną swoje psy i drą po nich r y ja:( idąc ze swoim psem do parku na co drugim spacerze zdarzy się sytuacja, ze właściciel uderzy psa w pupę! dla mnie to chore... Co dopiero robią im w swoich 4 ścianach... Ja właściwie niewielu znam ludzi którzy poświęcają po kilka godzin dziennie na spacery/treningi dla swojego psa(tak jak robię to ja) co jest dla mnie zadziwiające, bo w internecie każdy kreuje się na miłośnika zwierząt. Np.Osobiście uważam ze nie powinno się potępiać ludzi, którzy chcą oddać zwierzę za darmo w dobre ręce,krytykowanie takich osób doprowadzi do tego ze z obawy przed hejtem zaczną przywiazywac swoje zwierzęta do drzewa albo podrzucać do schroniska. Dlatego staram się nie krytykowac ludzi, którzy szukają domu dla psa(chociaz tego nie rozumiem i potępiam, to przynamniej chcą dla niego dobrze) a zawsze widzę wulgaryzmy i zamiast pomoc znaleźć to krytykują jak te kobietę w ciąży z tiktoka której facet jest agresywny (pokazała jak się zachowuje Furiat jeden... ma nick ggwona i dziewczyna chciała uniknąć takiego życia dla psa i mu pomoc a została zjechana równo...nie rozumiem ludzi. Albo ta nieszczesna klatka kenellowa... Ludzie nie potrafią jej używać, zamykają w nich psy na długie godziny "by niczego nie pogryzły " znam przypadek psa który spędza tam całe noce i dnie, jest z niej wypuszczany na kilka h dziennie. Dla mnie to chore. Nie widzę tych miłośników zwierząt poza internetem