Tiktokerka chciała poprawić urodę. Teraz wygląda, jakby miała... ROGI!

MARTA 2 godz. temu

Piękna kobieta, a wymyśla takie głupoty? Serio, macie na to czas? Co innego dbać w zakresie dobrego samopoczucia, a co innego z nudów. I nie mówcie, że to jej sprawa, bo jak widać, że to była zła decyzja i tyle dobrze, że to pokazała. Kobiety, uroda przeminie, choćby skały srały, będziemy starsze, ale tego, co mamy w głowie, nikt nam nie zabierze. Uczcie się języków, czytajcie, róbcie kursy, rozwijajcie pasje, dbajcie o sen o dobre zdanie o sobie - WASZE DOBRE ZDANIE O SOBIE.