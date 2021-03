Influencerka OSZPECONA po nieudanym botoksie: "Wyglądam jak Dwie Twarze!"

W dobie powszechnego dostępu do mediów społecznościowych i koszmarnie wygórowanych standardów piękna wszechobecność silikonowych wypełniaczy i innych wszelkiej maści upiększaczy nikogo raczej już nie dziwi. O swoim zamiłowaniu do medycyny estetycznej coraz chętniej mówią nawet celebrytki, które jeszcze niedawno miały w zwyczaju zarzekać się, że wszelkie zmiany na ich twarzach są jedynie efektem diety. Niestety nadal mało mówi się o ryzykach, które płyną z korzystania z upiększających nowinek, szczególnie gdy są one stosowane przez osoby niewłaściwie do tego przygotowane.