Zakochani Arek Milik i Agatycze wcinają ślimaki pod wieżą Eiffla (ZDJĘCIA)

Perfumowana 20 min. temu zgłoś do moderacji 11 28 Odpowiedz

Byłam kiedyś w związku z chłopakiem, który mnie bardzo zranił. Rozstanie było burzliwe. On chciał się pogodzić, ale ja w końcu, po wielu jego kłamstwach i zdradach odeszłam bez słowa. Minęło kilka lat. Dużo się u mnie zmieniło. Wyładniałam, wyszczuplałam, znalazłam nową pracę, poznałam świetnego, bogatego faceta... Przeprowadziłam się do Warszawy... Myślicie, że powinnam zaprosić na instagrama tego byłego? Żeby zobaczył co stracił? Taka wisienka na torcie? Ostateczne wbicie szpili? On ma wciąż starego insta, widzę, że od czasu do czasu jest aktywny. Dałabym mu follow i by trafił na mój nowy profil i zobaczył moje super życie. Myślicie, że warto? Czy dać sobie spokój?