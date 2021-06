Oto nowa sympatia Arkadiusza Milika - Agata "Agatycze" Sieramska! Narobi szumu wśród polskich WAGs? (ZDJĘCIA)

Wraz z początkiem nowego roku potwierdziły się plotki o rozstaniu Arkadiusza Milika i Jessiki Ziółek, którą piłkarz poznał w śląskim centrum handlowym niespełna 10 lat temu. Narzeczeni doszli ostatecznie do wniosku, że ich związek nie ma przyszłości i postanowili dalej iść przez życie osobnymi ścieżkami. Piłkarze, a już w szczególności członkowie polskiej reprezentacji, mają jednak to do siebie, że rzadko kiedy bywają singlami przez dłuższy czas. Nikt nie zdziwił się więc specjalnie, gdy u boku Arka pojawiła się nowa, piękna "koleżanka".