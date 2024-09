Zakochani George i Amal Clooney olśniewają na czerwonym dywanie w Wenecji (ZDJĘCIA)

28 sierpnia w Wenecji rozpoczął się 81. Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Coroczna impreza potrwa do 7 września. W tym czasie do włoskiego miasta poprzecinanego kanałami zawita plejada gwiazd kina z całego świata. Na okolicznościowym czerwonym dywanie w ostatnich dniach przechadzały się już między innymi Angelina Jolie , Winona Ryder czy Jenna Ortega.

W niedzielę do festiwalowej śmietanki dołączyli George Clooney razem z żoną Amal Clooney. Para często bywa we Włoszech, a zwłaszcza nad jeziorem Como, gdzie posiadają dom. Tym razem była to jednak wizyta służbowa. Prawniczka i aktor uświetnili swoją obecnością uroczystą premierę filmu "Samotne wilki". Główne role w komedii grają właśnie George Clooney i Brad Pitt.