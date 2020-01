Zakochani Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan kompletują wyprawkę dla synka

Od ogłoszenia radosnej nowiny o błogosławionym stanie Małgorzaty Rozenek cała Polska bacznie obserwuje każdy ruch przyszłej mamy. Zdaje się, że "Perfekcyjnej" zupełnie to nie przeszkadza. Ukochana Radosława Majdana ochoczo relacjonuje w sieci swój błogosławiony stan i prezentuje światu coraz większy ciążowy brzuszek. Gosia zdążyła się już między innymi pochwalić kulisami ciążowej sesji zdjęciowej , a także pierwszymi ruchami dziecka.

W związku z tym, że w domu Majdanów za kilka miesięcy pojawi się maleństwo, szczęśliwi rodzice już myślą nad wyprawką. Ostatnio fotoreporterzy przyłapali parę na zakupach. Gosia i Radek wybrali się do sklepu ze wszystkim co niezbędne w pokoju noworodka. Zaangażowani celebryci oglądali między innymi dziecięce kołyski, przewijaki i inne akcesoria. Były sportowiec sprawiał wrażenie wyraźnie zainteresowanego dużym pluszowym słoniem, jednak chyba nie udało mu się namówić na zakup ukochanej, bowiem opuścili sklep jedynie z jedną małą torbą, w której z pewnością nie zmieściłaby się zabawka. Podczas wizyty Rozenek z entuzjazmem dyskutowała z ekspedientką, z pewnością przekazując jej swoją wizję pokoju synka. Tego dnia 41-latka postawiła na jasną stylizację. Do białych spodni i koszulki dobrała buty w tym samym kolorze i bardzo długi kremowy płaszcz. Zaś jej mąż zdecydował się na bardziej elegancki ubiór. Radzio miał na sobie kraciaste spodnie, marynarkę i pantofle.