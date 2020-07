Zakochani Megan Fox i Machine Gun Kelly spacerują po plaży w Portoryko (ZDJĘCIA)

Olla 23 min. temu zgłoś do moderacji 10 5 Odpowiedz

Zanim sie zrobi dzieci i to trojke powinno sie pomyslec jaka to odpowiedzialnosc. Dzieci z rozbitych rodzin, czy to biednych czy bgatych zawsze bede mialy z tego powodu problemy psychiczne i rozne zaburzenia z tego wynikajace. To sa rodziny dysfunkcyjne, potrzebujace terapi. A Meghan nie jest zapewne stabilna psychicznie kobieta, widac to po jek przerobionej facjacie, a teraz jeszcze po tym ze zostawila rodzine. Co byscie nie mowili, ona swoim latajacym tylkiem niszczy swoje dzieci.