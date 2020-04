Zakochany Grzegorz Halama planuje ŚLUB z młodszą o 21 lat partnerką!

Wygląda na to, że nowy związek Halamy kwitnie. Ostatnio w rozmowie z Super Expressem kabareciarz otwarcie zadeklarował swoje uczucia względem ukochanej. Dodatkowo przyznał również, że para poważnie myśli o wspólnej przyszłości.

Tak, jestem zakochany. Kolega z kabaretu zapytał na Facebooku, kiedy ślub, to napisałem mu, że za rok. Ale nie mamy jeszcze konkretów - zapewnił.

Jeśli chodzi o spędzanie czasu na kwarantannie, to jest nam razem naprawdę sympatycznie. A jeśli jest jakiś problem, to związany z tym, że moje główne źródło dochodu to występy estradowe, które wyzerowały się praktycznie - przyznał.