Zakochany Keanu Reeves całuje Alexandrę Grant na ściance (FOTO)

Malina 1 godz. temu

Empaci wybierają kobiety w swoim wieku by nawiązać prawdziwa więź (bez różnicy pokoleniowej plus bycie na tym samym etapie zycia). Narcyzi wybierają dużo młodsze bo i tak nie są zdolni do nawiązania więzi i szukają kobiet dla podbicia ego.