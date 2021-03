Zakochany Krzysztof Ibisz spaceruje z Joanną Kudzbalską po ulicach Warszawy (ZDJĘCIA)

Tydzień temu wyśledziliśmy, że Krzysztof Ibisz zaręczył się z Joanną Kudzbalską, uczestniczką drugiej edycji Top Model. Prezenter chciał ukryć uczucie tak długo, jak to tylko możliwe, ale też nie krygował się specjalnie w wyrażaniu czułości w mediach społecznościowych. W końcu zarówno on, jak i jego ukochana stwierdzili, że to przecież nic zdrożnego i przeszli nad faktem ujawnienia zaręczyn do porządku dziennego.