Zalana łzami Julia Wieniawa otwiera się przed fanami: "Nie zawsze jest cukierkowo. Czasem trzeba sobie POPŁAKAĆ" (FOTO)

Julia Wieniawa w ciągu zaledwie kilku lat stała się jedną z najbardziej rozchwytywanych rodzimych celebrytek. Mimo sporej popularności ambitna 23-latka wciąż nie zwalnia tempa i nieustannie bierze na swe barki kolejne zawodowe projekty. Julka na co dzień realizuje się jako aktorka, influencerka oraz bizneswoman, z powodzeniem rozwija także karierę muzyczną. Celebrytka szykuje się do wydania debiutanckiej płyty, już w najbliższy piątek zaprezentuje natomiast wokalne umiejętności przed publicznością Orange Warsaw Festival.

Występ na scenie jednego z największych polskich festiwali muzycznych to bez wątpienia ważne wydarzenie w karierze Julii Wieniawy. Celebrytka od dłuższego czasu w pocie czoła przygotowuje się do koncertu, szlifując wokal oraz trenując choreografię. W niedzielę Julia po raz kolejny w ostatnim czasie zrelacjonowała fanom próby przed Orange Warsaw Festival. 23-latka opublikowała na InstaStories nagranie z wokalnej rozgrzewki, niedługo później przedstawiła zaś światu członków zespołu, który będzie towarzyszył jej podczas piątkowego koncertu. Tego dnia podzieliła się także z obserwatorami osobistym wpisem.

Wstawiam tylko po to, żebyście wiedzieli, że nie zawsze jest cukierkowo, jak to się wydaje na Instagramie, i jeśli też macie czasem wszystkiego dość i łapiecie doła - it's ok, it's normal - dodała.