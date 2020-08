Ilona Felicjańska moczy nogi w Bałtyku na urlopie z synami w Jastarni (ZDJĘCIA)

Rozwodząca się celebrytka udała się na wczasy do Jastarni w towarzystwie ukochanych synów. Czy pod nieobecność Paula uda jej się na nowo rozkwitnąć?

Choć ich małżeństwo trwało zaledwie chwilę, polski show biznes z pewnością długo nie zapomni historii związku Ilony Felicjańskiej i Paula Montany . Para zakochanych w czasach swojej świetności zdołała trafić na kilka dni do aresztu na Florydzie , publikowała w sieci swoje rozbierane fotki, a także udawała kopulację na balkonie w centrum miasta .

Wszystko, co piękne z czasem musi jednak się skończyć. Na szczęście wygląda na to, że rozłąka z, jak wszyscy podejrzewają, toksycznym małżonkiem, póki co dobrze służy Ilonie. Ostatnie kilka dni celebrytka spędziła w nadmorskiej Jastarni. Pojechała tam w towarzystwie swoich ukochanych synów.