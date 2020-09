Zamaseczkowana Maffashion wychodzi ze szpitala z dzieckiem i torbą z napisem "jestem mamą"

c ddv przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Można być w ciąży i spokojnie urodzić,można nie epatować brzuchem na ściankach, nie wstawiać pierdyliona fot z tym podtrzymywanym brzuchem, można nie kupczyć ciążą by dostać za free dekoracje do pokoiku muzeum. Można wyjśc w dresie na badania, zamiast strojenia się jak szczurzyca na otwarcie kanału z łysiejącą fretką przy boku w koszuli z koniem:) Miły to widok i miłe zachowanie.