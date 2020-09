Maffashion odsłania kulisy swojej ciąży: "PRZYTYŁAM JUŻ 15 KILOGRAMÓW"

Kaś 14 min. temu zgłoś do moderacji 9 2 Odpowiedz

Podelek i tak potem usunie ten wpis, jak inne wczesniej ktore napisalam, ale i tak pospamuję. Zatem: Pamiętajcie by koniecznie dzisiaj zrobic coś szczegolnie dobrego. Szczegolnie- bo dzisiaj jest dzień dobroczynnosci. Najlepiej byłoby każdego dnia czynić dobro, a nie tylko bywać dobrym, ale.....dlatego dzisiaj koniecznie zrobcie coś dobrego dla innych. Jeśli starczy wam czasu, to wejdzcie na fb na 'otwarte klatki " ' biale klamstwa' 'zywytowar- akcja fundacji viva " 'powstrzymajmy przemyslowy chów zwierząt ' itd... i podpiszcie petycje ws. zwierzaków .. one, mimo ze ich los jest z góry przesądzony, to i tak okrutmie cierpią z rak ludzi. Same się nie obronią i potrzebują naszej pomocy. Pomożecie? pozdrawiam Kaś