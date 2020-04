Nieostrożna Marta Kaczyńska na rodzinnym spacerze

DĄBCZAK 31 min. temu zgłoś do moderacji 14 2 Odpowiedz

CIEKAWE CZY CÓRKI NIE GUBIĄ SIĘ KTÓRY TATUŚ JEST KTÓRY? CZY PIERWSZY TO TEN DRUGI, BO TEN PIERWSZY TO NIE TEN CO MYŚLAŁY ŻE TO TEN. CZY TEN TRZECI, BO PIERWSZEGO I DRUGIEGO NIE MA? ALE JAKBY CO TO JEST TRZECI MĄŻ SWOJEJ DRUGIEJ ŻONY JAKBY POWIEDZIAŁ KLASYK.