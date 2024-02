Zamaskowani Justin Bieber i Hailey przemykają przez Beverly Hills. Chwilę wcześniej jej ociec PROSIŁ O MODLITWĘ w ich intencji (ZDJĘCIA)

Justin Bieber i Hailey mają kryzys?

Stephen Baldwin kolejny już raz opublikował wiadomość z prośbą o modlitwę za swoją córkę i jej męża. Był to post chrześcijańskiego youtubera Victora Marxa, w którym to znalazło się nagranie Justina śpiewającego religijną piosenkę "I Could Sing of Your Love Forever".