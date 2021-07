Zamyślony Jakub Rzeźniczak świętuje czwarte urodziny córki Inez (ZDJĘCIA)

O życiu prywatnym Jakub Rzeźniczka jest ostatnio wyjątkowo głośno. Piłkarz rozstał się z partnerką, gdy ta była w zaawansowanej ciąży, a chwilę później był już widziany na randce z kolejną "wybranką serca"... Choć Rzeźniczak nie słynie z tego, że jest stały w uczuciach, to robi wszystko, by udowodnić, że jest dobrym tatą. Ostatnio zawitał na zorganizowanej z rozmachem imprezie z okazji czwartych urodziny córki Inez.

Mama Inez, Ewelina, zapewniła dziewczynce moc atrakcji. Na imprezie były m.in: stoiska do malowania twarzy, wata cukrowa, bańki mydlane, maszynka do robienia popcornu, alpaki, fontanna z czekoladą i kilka animatorek, które dbały o to, by dzieci nie nudziły się nawet przez chwilę.