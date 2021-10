Żaneta Stanisławska ROZPŁYWA SIĘ nad szarmanckim Marcinem Gortatem na Instagramie. Mąż pozwolił wrzucić fotkę? (FOTO)

gość 13 min. temu zgłoś do moderacji 24 0 Odpowiedz

Z jednej strony facet mówi że ludzie powinni uświadomić sobie że instagram to nie jest prawdziwe życie, z drugiej strony ocenił kandydatkę na żonę na postawie jej profilu na insta... gdyby trafił na dziewczynę które w ogóle nie ma konta w socjal mediach to pewnie nie wiedziałby co o niej myśleć, totalnie by go to przerosło XD