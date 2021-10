Marcin Gortat przekonuje: "Pan Bóg stworzył Instagram dla mężczyzn, żeby WERYFIKOWALI, KIM SĄ KOBIETY" (NAJLEPSZE CYTATY Z PODCASTU)

mala09 5 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

To jest niestety podejście wielu mężczyzn. On może robić wszystko - grać w gry, wychodzić z kumplami, upijać się, nie sprzątać, olewać cię, a ty musisz być na każde zawołanie, a jak wstawisz fotkę na Instagrama to jesteś prostytutką i się nie szanujesz. Dlatego od kilku lat jestem sama. Brakuje czasami tej drugiej osoby, ale jak sobie pomyślę, że miałabym znowu żyć na takiej niekończącej się sinusoidzie emocji i starać się wiecznie kogoś zadowolić, to dziękuję losowi, że jestem sama, robię co chcę, kiedy chcę i gdzie chcę.