"Zaniedbana i skończona" Ewa Farna relacjonuje życie z dwójką dzieci: "Sukcesem jest, kiedy UMYJĘ WŁOSY"

Anka 5 godz. temu

Drogie panie, życie nie jest sprawiedliwe ani jednakowe u wszystkich. Niektórzy mają 3 dzieci i wiecej śpią oraz mają więcej czasu niż Ci, którzy mają jedno dziecko. Naprawdę nie trzeba inteligencji, że dzieci są różne i mają różne potrzeby. Sformułowania ja mam x dzieci i mogę to czy tamto są nie na miejscu. Jeśli tak jest ciesz się, bo oznacza to tylko tyle, że nie zaznałaś 4h snu na dobę systemem szarpanym, wymagającego dziecka lub dziecka z gigantycznym problemami lub dziecka, które należy do grupy śpię niewiele. Albo wszystko na raz lub też innych sytuacji życiowych. Tak są mamy, które nie mogą się wykąpać czy zjeść. Jeśli Ty nie należysz do tej grupy dziękuj bo nie wiesz jak to jest.