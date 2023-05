Zanim Meghan Markle poślubiła księcia Harry'ego, była żoną Trevora Engelsona. "Wyciągnęła mu dywan spod nóg"

W 2016 roku życie Meghan Markle wywróciło się do góry nogami, bo to właśnie wtedy poznała księcia Harry'ego i dołączyła do brytyjskiej rodziny królewskiej. Nie wszystko potoczyło się jednak jak w bajce, bo niedługo po królewskim ślubie para postanowiła wymiksować się z pracy w "firmie" i przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych. Wkrótce miało się okazać, że to tylko początek działań, które niemalże na zawsze zburzyły względny spokój w Pałacu Buckingham. Para udzieliła słynnego już wywiadu u Oprah Winfrey, następnie, nie zwalniając tempa, zwierzała się jeszcze w kilku innych mediach, aż w końcu skłóciła się z niemalże z całą rodzina królewską.