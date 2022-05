Zapatrzeni w siebie Sandra Kubicka i Baron MIGDALĄ SIĘ na egzotycznych wakacjach. Tęskniliście? (ZDJĘCIA)

Tak 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

W polsce usmiech wobec nieznajomej osoby na ulicy budzi podejrzliwosc i niepokoj, w innych krajach to norma, jak widac rodacy przenosza te zwyczaje takze na inne kraje gdzie mieszkaja, a czesto wrecz epatują uczuciem wstrętu i niecheci do swoich rodakow za granica. Mysla ze tylko oni moga zamieszkac poza krajem, a wszystkich inni Polakow za granica traktujaą jak rywali i obnoszą sie z niechecią lub wrecz tępieniem sie, kto mieszkal w Wlk Brytani ten wie o czym mówie...to wstretna cecha, inne narody za granica wspieraja sie o trzymaja razem, a Polacy wstyd zachowanie wrogie i podkladanie sobie nóg a wchodzenie w t..cudzoziemcom. Przykre skad ci ludzie sie biora , z jakich domów pochodzą i co z nich wyniesli... ...