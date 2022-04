Sandra Kubicka i Baron otworzyli wspólny biznes. Będą sprzedawali m.in. ekologiczne żele do MYCIA TOALET. Pomysłowi?

kyvg 37 min. temu zgłoś do moderacji 110 5 Odpowiedz

Tak szczerze, ktos z was kupuje te eco zele do mycia toaety, podlog, czy innych, za ponad 20zl? Bo ja naprawde kupuje te tajtansze, bo dzialaja dokaldnie tak samo jak drozsze, czyli np spraye do kamienia pod prysznic, czy zele do talety, dzialaja dokaldnie tak samo jak markowe.Po co przeplacac? Opcjonalnie do kamienia, ekologiczny i tani jest zwykly OCET! tani i eko. Tylko ze smierdzi, ale dziala.