Sandra Kubicka i Baron PIERZCHNĄ W POPŁOCHU przed paparazzi! Czy to koniec wielkiej medialnej miłości? (ZDJĘCIA)

Trochę dziwnie z tymi świętami wyszło, to fakt :) rozumiem gdyby ogólnie ich relacja powoli się rozwijała to miałoby to sens, ale w sytuacji gdy ona oplata go niczym bluszcz i nie opuszcza na krok jest to dziwne. Pewnie dla niego to już to much i zrobili sobie przerwę od siebie a ona nieudolnie tłumaczy sobie i reszcie świata, że przecież nie muszą ciągle być razem.. No tak - czyli chłop z którym planuje ślub i dzieci jedzie do swojej rodziny na święta a ją zostawia samą, logiczne 😂