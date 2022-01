Zapłakana Adele rozmawia z fanami na FaceTime, oferując im w ramach przeprosin żetony na darmowe DRINKI...

Adele na własnej skórze odczuła ostatnio skutki szalejącej pandemii koronawirusa. Wokalistka zmuszona była bowiem odwołać zaplanowane do połowy kwietnia koncerty w Ceasars Palace w Las Vegas. Rezydentura gwiazdy w "mieście grzechu" miała zastąpić trasę koncertową promującą jej najnowszy album. Ekipa Adele założyła, że rozwiązanie to będzie najbezpieczniejszą opcją, niestety wirus ostatecznie pokrzyżował ich plany. W opublikowanym na Instagramie nagraniu zalana łzami wokalistka wyznała, że połowa jej koncertowej ekipy przebywa obecnie w izolacji i mimo wysiłków przygotowanie rozpoczynających się lada dzień koncertów okazało się niemożliwe.

(...). Przykro mi, że to wszystko tak na ostatnią chwilę . Jesteśmy na nogach od ponad 30 godzin , starając się to jakoś ogarnąć, ale nie mamy już czasu. Jest mi potwornie przykro i jest mi wstyd - łkała zrozpaczona wokalistka.

Gwiazda przeprosiła fanów i zapewniła, że włożyła ogrom wysiłku w przygotowania do swojej rezydentury. Przy okazji Brytyjka zachęciła fanów do odebrania żetonów na darmowe drinki, po chwili orientując się jednak, że są oni nieletni...

Też Was kocham, tak mi przykro i nie mogę się doczekać, aż Was poznam. Weźcie swoje darmowe torby, ale nie jesteście pełnoletni, więc nie dostaniecie żetonu na darmowego drinka. Jesteście zbyt młodzi, weźcie swoje gratisy i pogadajcie z kimś. Zapytajcie kogokolwiek z mojej ekipy o show, zapytajcie ich o coś na mój temat - zachęcała.

Kontaktując się z przybyłymi do Vegas wielbicielami, Adele gorąco polecała im wizytę w jej sklepie. W stworzonym specjalnie z okazji rezydentury gwiazdy butiku nie brakuje drogich gadżetów. Gwiazda przygotowała dla fanów m.in. kosztujące od 90 do 100 dolarów bluzy, warte 50 dolarów T-shirty czy nawet butelki ulubionego wina Pinot Noir w cenie 75 dolarów (podczas gdy regularna cena tej marki wynosi na ogół około 40 dolarów). W ofercie sklepu Adele znalazły się również m.in. naszyjniki z napisami czy paczki chusteczek. Warto dodać, że bilety na odwołane koncerty Adele kosztowały średnio 85 dolarów.

Pozwalam sobie na smutek. To bardzo miłe, widzie tu was wszystkich. Wszyscy do mnie wydzwaniają. Skąd jesteście? Kocham Nowy Jork. Bardzo przepraszam, że mnie tam nie ma. W międzyczasie mogę być z moim synem i Richem. Widzieliście już sukienki i inne rzeczy? - dopytywała podczas kolejnej pogawędki, przy okazji znów zachęcając do zakupów w jej sklepie.