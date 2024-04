ZAPŁAKANA Julia von Stein nadaje prosto z auta: "Całe życie byłam gnojona"

Julia von Stein zdobyła popularność, dołączając do programu "Królowe życia" . Co prawda niedługo potem show zdjęto z anteny, ale aspirująca celebrytka została w telewizji na dłużej. Zaproszono ją do kolejnych projektów, w tym "Diabelnie boskich", gdzie występuje też między innymi Laluna .

Julia von Stein płacze na Instagramie

Julia von Stein szykuje nowy projekt?

Dopiero dzisiaj zaczęło do mnie docierać to, co usłyszałam w środę przez telefon. To coś, nad czym pracowałam i o co walczyłam przez ostatnie 1,5 roku. SAMA - z resztą tak jak o wszystko przez całe życie. I co? I osiągnęłam to - czytamy.