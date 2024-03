Rozanielona Julia von Stein eksponuje nogi do nieba i puszcza "dymka" pod ZAKAZEM palenia (ZDJĘCIA)

Yes 11 min. temu zgłoś do moderacji 10 0 Odpowiedz

Ona jest idealnym przykładem na to, że bogaci mogą łamać prawo i nic sobie z tego nie robić. Na to, że nie ma sprawiedliwości jeśli ktoś ma zasobny portfel i nieważne że będą próbować nas przekonać że jest inaczej. Julia sama mówiła wprost, że jeździ jak jeździ i parkuje jak parkuje bo nawet jak dostanie mandat to co ją to zaboli. I rację ma. Mandaty powinny być zależne od przychodów