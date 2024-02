Jak naprawdę nazywa się Julia von Stein? Oto prawdziwe imię i nazwisko celebrytki

Tak na prawdę nazywa się Julia von Stein

Na co dzień Julia zajmuje się projektowaniem trumien oraz kosmetyką pośmiertną, czyli malowaniem zwłok. Przypomnijmy, że 27-latka jest dziedziczką firmy z branży funeralnej. Ojciec Julii prowadzi zakład pogrzebowy z tradycjami pogrzebowymi sięgającymi lat przedwojennych. Celebrytka posiada młodszego brata, który w odróżnieniu od niej, nie podziela zainteresowania branżą funeralną. Mężczyzna pracuje w korporacji.

Nie każdy o tym wie, ale Julia w dokumentach figuruje pod innym nazwiskiem, niż tym, którym przedstawia się w mediach. Formalnie nazywa się Katarzyna Julia Steinhoff. Jest to nazwisko cieszące się dużym uznaniem w Tarnowie. W latach sześćdziesiątych dziadek 27-latki, Władysław Steinhoff, otworzył zakład kamieniarsko-budowlany. Później jednak rodzina skupiła się na usługach pogrzebowych. Oczywiście na przestrzeni lat w ich biznesie dochodziło do wielu zmian, jednak ostatecznie zakład przetrwał wszystkie kłopoty i działa do dzisiaj.