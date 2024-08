Zapłakana Miley Cyrus przyjmuje tytuł Legendy Disneya. Gwiazda odniosła się do swoich skandali. "Przepraszam"

Disney to bez dwóch zdań jeden z gigantów w branży rozrywkowej. Dziedzictwo firmy już dawno wykroczyło poza kultową Myszkę Mickey. Dziś pod szyldem Disneya powstają też widowiska Marvela, czy produkcje ze świata Gwiezdnych Wojen. W ciągu lat przy filmach i serialach Disneya pracowało wiele gwiazd – niektóre z nich popularność zawdzięczają właśnie tym produkcjom.

Miley Cyrus z prestiżowym tytułem

Co roku marka wręcza specjalne wyróżnienia osobom, które szczególnie zapisały się w jej historii. W tym roku tytułem Disney Legend uhonorowano między innymi Miley Cyrus . 31-latka jest najmłodszą gwiazdą z tym wyróżnieniem na koncie. To, że zasłużyła na nie tak wcześnie, nie powinno dziwić. W końcu Miley zaczęła pracować dla Disney Channel jeszcze jako 13-latka.

Wzruszona Miley Cyrus nie mogła powstrzymać łez

Miley zjawiła się na gali w czarnym komplecie z wydekoltowaną marynarką. Miała rozpuszczone włosy z rozwianą grzywką, co wielu fanom przypomniało jej image sprzed lat, kiedy to była idolką nastolatek. W trakcie przemowy Cyrus naturalnie wróciła wspomnieniami do czasów kariery w Disney Channel.