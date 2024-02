Miley Cyrus ma konflikt z ojcem i nie utrzymuje z nim kontaktu? WYMOWNE, co powiedziała na gali Grammy

facet 25 min. temu zgłoś do moderacji 12 2 Odpowiedz

to że zgłupiał może i tak ale z tego co widziałem i słyszałem zawsze wspierał Hane Montanę czyli Miley Cyrus jak była młodsza i pewnie gdyby nie on to wogóle by nie zaistniała i nikt by o niej nie słyszał?