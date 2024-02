Miley Cyrus odebrała swoją pierwszą nagrodę Grammy. Na gali brylowała w 5 KREACJACH (ZDJĘCIA)

Jennifer Lopez paraduje na pokazie Versace w replice kreacji sprzed niemal 20 lat!

Jak widać "niekończące się wakacje" Miley powoli dobiegają końca. 4 lutego gwiazda porzuciła domowe pielesze i zjawiła się na gali przyznania nagród muzycznych Grammy. Akademia doceniła "Flowers" dwiema nagrodami w kategoriach "Best Pop Solo Performance" i "Record of the Year". Wokalistka kilkukrotnie pojawiała się więc na scenie. Nie tylko aby odebrać statuetki, ale też aby zaśpiewać koronny utwór.