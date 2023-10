Sobowtórka Miley Cyrus, bliźniaczka Avril Lavigne, klony i satanistka. Te teorie spiskowe z show biznesu od lat wracają w Halloween

Halloween to czas strasznych opowieści. A tak się składa, że w świecie gwiazd również nie brakuje teorii, które mogą przyprawiać o gęsią skórkę. Raczej mało prawdopodobne, żeby którakolwiek z nich była prawdziwa, choć w niektórych przypadkach dowody wydają się dość wymowne...

Hollywood, bo na gwiazdach zza oceanu się skupiamy, od niemal początku jest owiane mroczną sławą. Słynny napis na kalifornijskich wzgórzach pamięta wiele ofiar, a najbardziej znana to Peg Entwistle. Młodziutka aktorka zyskała rozgłos po tym, jak we wrześniu 1932 roku, w wieku 24 lat, skoczyła ze szczytu litery "H" na znaku Hollywoodland. I to niestety prawdziwa historia. Powodem jej targnięcia się na życie miały być niepowodzenia w karierze.