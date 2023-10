"Zapomniana siostra" księcia Williama i księcia Harry'ego. Laura Lopes nie miała łatwego życia z przyszywanymi braćmi...

Historia Laury Lopes - siostry księcia Williama i księcia Harry'ego

Laura Lopes na co dzień pracuje jako kuratorka sztuki. W tym właśnie kierunku kształciła się na Oxford Brookes University , aby następnie założyć własną galerię London's Eleven. Na życiu zawodowym jej szczęście się nie kończy. Również w kwestiach prywatnych Lopes nie ma co marudzić. Wyszła bowiem za byłego modela Calvina Kleina, Harry'ego Lopesa , który zajmuje ciepłą posadkę dyrektora generalnego spółki Eden Renewables, która skupia się na odnawialnych źródłach energii. Przyszywana siostra zwaśnionych książąt realizuje się przy tym jako mama córki Elizy oraz bliźniaków Gusa i Louisa . Na brak zajęć zdecydowanie nie może narzekać.

Z opublikowanej w 2010 roku biografii William i Harry autorstwa Katie Nicholl dowiadujemy się, że William latami obwiniał za rozpad małżeństwa swoich rodziców właśnie Laurę. Gdy wszyscy byli jeszcze dziećmi córka Camilli miała ponoć regularnie doprowadzać do konfliktów między przyszłym rodzeństwem, wyrażając w ten sposób niezadowolenie z faktu, że przyszły król zainteresował się jej matką. Zdaniem Nicholl w trakcie jednej z "zadym" Laura miała nawet wykrzyczeć do Williama i Harry'ego: "Wasz ojciec zniszczył moje życie" .

Co należy podkreślić, młoda Laura wyżywała się ponoć nie tylko na swoich rówieśnikach. Także kochanek jej matki, a obecny król Wielkiej Brytanii, mógł od niej usłyszeć co nieco na swój temat. Gdy dzwonił do wybranki swego serca, telefon często miał być odbierany przez jej córkę. "Może przestaniesz wydzwaniać do mojej mamy i zostawisz naszą rodzinę w spokoju?" - miał usłyszeć uwikłany w romans Karol.