Zapracowana Małgorzata Rozenek prowadzi swoje biznesy Z LEŻAKA: "Dlatego tak mało tu zdjęć pięknych plaż"

To druga taka wyprawa Goni i jej familii. Po pierwszym pobycie na meksykańskiej ziemi znana z niespożytej energii celebrytka zwierzyła się, że stęskniła się za pracą.

Trzymam rękę na pulsie, z leżaka prowadzę firmę, bo to, że jest tu pięknie i przez dwa dni w tygodniu (tak jak w domu) odpoczywamy, to nie oznacza, że przez pozostałe pięć nie pracujemy. Dlatego też tak mało tu zdjęć pięknych plaż (chociaż tu też winne są glony) czy super knajp. Trochę nie mamy na to wszystko czasu, ale najważniejsza lekcja z tego zwariowanego roku jest taka, że coraz częściej można pracować z każdego miejsca na ziemi - pisze Małgorzata, na dowód dołączając serię ujęć z "pracy na leżaku".